Mobile Vikings lanceert abonnement voor vast internet: “Tot 1 gigabit per seconde downloaden en theoretisch gezien kunnen we nog sneller”

Er roert zich een nieuwe speler op de Belgische markt van het vaste internet. Vanaf dinsdag 14 juni kan iedereen die dat wil een abonnement afsluiten bij Proximus-dochterbedrijf Mobile Vikings. In een interview met HLN beantwoordt managing director David Van Eynde alle vragen over het aanbod.

Wat is het aanbod?

Bij Mobile Vikings kan je vanaf nu terecht voor een vaste internetverbinding in huis. Voorheen was het bedrijf, dat werd opgericht in 2008, enkel actief op de markt van mobiele telecomabonnementen. Er zijn twee opties: Unlimited fast, dat gebruik maakt van koper of glasvezel, kost 38 euro per maand. Unlimited superfast, dat altijd op glasvezel is, is er voor 53 euro per maand.

Bij beide abonnementen gaat het om ongelimiteerd internet, volgens de richtsnoeren die telecomwaakhond BIPT dit jaar aankondigde.

Wie ook klant is of wordt voor mobiel internet bij Mobile Vikings, krijgt drie euro per maand korting op de prijs van vast internet.

Wat zijn de download- en uploadsnelheden van het vast internetabonnement van Mobile Vikings?

Van Eynde: “Ons Unlimited fast-abonnement heeft 100 megabit per seconde (Mbps) aan downloadsnelheid en 40 Mbps uploadsnelheid. Bij elk type abonnement is de minimumdownloadsnelheid 40 Mbps. Daarmee kan je nu al naar harte lust gamen en/of streamen op verschillende schermen. Bij Unlimited superfast gaat het om 1 gigabit per seconde downloaden en 500 Mbps uploaden. Theoretisch gezien kunnen die snelheden zeker nog hoger en dat is een piste die we in de toekomst zullen bekijken.”

Wie kan van de nieuwe abonnementen van Mobile Vikings gebruik maken?

Van Eynde: “Dat kan iedereen in België, omdat we gebruikmaken van koper en fiber. Tegen het einde van het jaar wil Proximus Groep glasvezel bij 22 procent van de huishoudens en bedrijven. Dat stijgt nog exponentieel de komende jaren. Daar maken we bij Mobile Vikings uiteraard gebruik van, maar in Vlaanderen zal ons fiberaanbod ook beschikbaar zijn in gemeenten waar Unifiber en Fiberklaar glasvezel uitrollen.”

Moet ik zelf de installatie doen?

Van Eynde: “Vandaag bieden we standaard een volledige installatie. Alle diensten worden gecheckt. De hardware is niet apart te kopen, maar zit vervat in de maandelijkse prijs. De technieker zal specifiek voor onze klanten extra kwaliteitschecks uitvoeren, zodat je zorgeloos kan streamen en gamen. Het moet dus helemaal zorgeloos zijn voor de Viking (de bijnaam die Mobile Vikings geeft aan zijn klanten, red.).”

Hoeveel kosten installatie en activering?

Van Eynde: “De installatie- en activeringskosten zijn dit jaar nog helemaal gratis”

Kan ik een eigen modem gebruiken?

Van Eynde: “We denken na om eventueel in de toekomst een variant aan te bieden waarbij de Viking zelf een installatie kan doen, maar dat zal nog steeds zijn met hardware van Proximus.”

Kom ik in contact met Proximus?

Van Eynde: “Erg belangrijk voor Mobile Vikings is dat elk contact met de klant via ons verloopt. Heel het proces om klant te worden, verloopt zoals bij mobiele abonnementen volledig digitaal. Het enige contact met Proximus is de technieker die moet langskomen voor de installatie, maar die is uiteraard getraind en op de hoogte van wat het aanbod van Mobile Vikings inhoudt.”

Was dit voor Mobile Vikings mogelijk voor het werd overgenomen door Proximus?

Van Eynde: “De realiteit is dat het al langer in de planning stond. Die noodzaak voelden we al langer, maar ik denk dat het voor Mobile Vikings vroeger als onderdeel van een mediabedrijf (voor juni 2021 maakte Mobile Vikings deel uit van DPG Media, het moederbedrijf van HLN, red.) moeilijker was om de stap te zetten. Niet alleen qua investering van centen, maar ook in termen van kennis. Sinds we deel uitmaken van Proximus Groep is dat in een stroomversnelling geraakt, want we konden samenwerken met een enorm grote expertise.”

Komt er in de toekomst een optie om een tv-abonnement af te sluiten bij Mobile Vikings?

Van Eynde: “We hebben niet de ambitie om een volledig pakket in de markt te zetten om de simpele reden dat we de behoefte niet zien onder onze Vikings. Zeg nooit nooit, maar we merken vandaag uit een studie dat het nationale en internationale aanbod aan streamingdiensten ruimschoots voldoende is voor ons doelpubliek.”

Wanneer rolt Mobile Vikings 5G uit voor mobiele internetklanten?

Van Eynde: “Als de veilingen afgelopen zijn, zullen we onze opties bekijken. (Momenteel wordt het spectrum geveild waarop telecomoperatoren 5G kunnen aanbieden, red.) Het staat wel absoluut op onze radar, maar ik ga er geen expliciete uitspraak over doen.”

Hoe zijn de nieuwe internetabonnementen van Mobile Vikings in vergelijking met andere operatoren?

Puur op basis van prijs is het aanbod van Mobile Vikings niet per se het goedkoopste. Kijken we naar het Unlimited fast-abonnement, dan kan je bij edpnet per maand minder betalen voor dezelfde downloadsnelheid. Je boet dan wel in op uploadsnelheid en moet nog grote kosten maken om effectief klant te kunnen worden.

Ook bij het Unlimited superfast-abonnement op glasvezel biedt edpnet in vergelijking een goedkopere mogelijkheid, maar zowel de download- en uploadsnelheid zijn bij Mobile Vikings fors hoger. Daarnaast vormen ook in dit geval de activatie- en installatiekosten een groot verschil tussen beide.

