Mobiel Testteam UZA overbevraagd: elke dag 150 tot 250 telefoons van scholen en CLB’s

Het Mobiel Testteam van UZA is ongeveer een jaar actief en rukte al 1.746 keer uit voor in totaal 150.296 staalafnames. De voorbije twee weken is het in (lagere) scholen alle hens aan dek. “Vorige week hebben we 83 scholen bezocht om er testen uit te voeren en daarnaast hebben zich nog eens meer dan 70 scholen op de testcentra van onze campus op het UZA aangeboden”, vertelt Hans. “Dat zijn dus meer dan 150 tot zelfs 250 telefoons per dag die binnenkomen. Wat we nu zien is dat een school ’s morgens één klas aanmeldt, waarna ze ’s middags vragen of het ook twee of drie klassen mogen zijn. Tegen de avond belt men dan terug met de vraag of er nog een klas bij mag. Begin maar eens te plannen.”