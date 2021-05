MIVB tekent geen beroep aan tegen uitspraak die dragen sluier bij personeel toelaat

Voor het personeel van de MIVB, de grootste werkgever in Brussel, geldt het principe van “exclusieve neutraliteit”. Dat principe stelt dat het verboden is om een teken te dragen dat wijst op een geloofsovertuiging, een politieke overtuiging of een filosofische levensbeschouwing. De MIVB werd op 25 mei door de arbeidsrechtbank veroordeeld tot een boete van 50.000 euro, omdat het tot twee keer toe een vrouw met een hoofddoek niet had aangeworven. Terwijl ze alle nodige competenties bezat.

Lees ook MIVB leed recordverliezen in 2020, maar nestelt zich wel in Europese subtop

“De MIVB is altijd een pionier geweest op het gebied van diversiteit. Het is omdat we op de ingeslagen weg willen verdergaan dat het beheerscomité besliste niet in beroep te gaan tegen de beschikking van de arbeidsrechtbank, ondanks de onvolkomenheden ervan,” zegt Merlijn Erbuer, voorzitter van het beheerscomité van de MIVB.

Neutraliteitsbeleid

Het neutraliteitsbeleid van de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij zal nu herbekeken worden via een participatief proces. Op lange termijn is het wel de bedoeling het dragen van bepaalde religieuze symbolen in het bedrijf toe te staan, meldt het Beheerscomité. De MIVB wil er tegelijkertijd voor zorgen dat de dienstverlening aan het publiek neutraal blijft en dat de vrijheid van meningsuiting van alle werknemers op de werkplek is gewaarborgd. De huidige regels blijven van kracht tot het einde van het participatief proces.

Een van de twee regeringscommissarissen behield zich het recht de beslissing binnen de vier dagen op te schorten en het op de regeringstafel te brengen.

N-VA en MR hebben al verbolgen gereageerd bij monde van respectievelijk Cieltje Van Achter en Georges-Louis Bouchez. Ze noemen de beslissing allebei “onbegrijpelijk”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.