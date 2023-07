MIVB op volle kracht voor concerten van The Weeknd

Problemen bij Proximus van de baan

De technische storingen bij Proximus lijken van de baan. Sinds 7 uur kwamen er honderden meldingen binnen over technische problemen. “De hinder is bijna volledig verdwenen”, stelt een woordvoerder nu. “Enkele antennes zijn wel nog opnieuw aan het opstarten. We verwachten dat de situatie tegen 10 uur voor iedereen weer normaal is.”