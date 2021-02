MIVB onderzoekt badgefraude: “Als het verhaal klopt zullen werknemers meteen ontslagen worden”

Het wordt volop lente dit weekend: kwik kan volgende week zelfs stijgen tot 20 graden (!)

19 februari Enkele dagen geleden draaiden we nog rondjes op het ijs, maar komend weekend is al lente wat de klok slaat. Onze weerman Martijn Peters voorspelt voor zaterdag en zondag een stralende zon en temperaturen tot 15 graden en mogelijk nog een beetje meer. Volgende week gaan we op dat elan verder en zit er plaatselijk zelfs 20 graden (!) in.