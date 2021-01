MIVB investeert bijna half miljard in nieuwe voertuigen en lijnen

BRUSSEL Nabij Brus­sel-Noord opgepakte twintiger overlijdt dik uur na arrestatie

11 januari Een jongeman die zaterdagavond nabij het Brusselse Noordstation is opgepakt, is een dik uur later in nog onduidelijke omstandigheden overleden in het ziekenhuis. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Dat parket heeft een onderzoek geopend naar het overlijden.