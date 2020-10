Misverstanden over Coronalert: “App werkt niet als ratel voor melaatse”

Experts over coronabe­smet­tin­gen bij kinderen: “Een kind op intensieve is hoogst uitzonder­lijk”

18:16 Dat een kind ernstige symptomen ontwikkelt na een coronabesmetting, is hoogst uitzonderlijk. De kans dat het op intensieve verzorgd moet worden, is nóg veel kleiner. Maar wat is er dan aan de hand met het vierjarig jongetje dat in het UZ Brussel in coma ligt? En wat weten we precies over coronabesmettingen bij kinderen? Een overzicht.