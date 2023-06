“Misschien kwam ze de verkeerde persoon tegen”: familie reageert voor het eerst op verdwijning Céline (31), die al meer dan 10 dagen vermist is in Australië

Een jonge vrouw uit Luik is al meer dan tien dagen vermist in Australië. De 31-jarige Céline Cremer verdween in een uitgestrekt natuurgebied waar de weersomstandigheden slecht zijn. Haar gsm geeft geen teken van leven meer, alleen haar auto is teruggevonden. “Als mijn zus verloren gelopen is of gewond raakte, is de kans om haar levend te vinden klein”, zegt Amélie Cremer.