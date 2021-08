“Misschien hebben we stilaan het punt bereikt waarop de epidemie uitdooft?”: Verenigd Koninkrijk heropent nachtleven en besmettingen lopen terug

Topexper­ten over plotse stijging coronacij­fers: “Niet dramatisch, maar Brussel sleurt de rest van het land mee”

28 juli Moeten we ons ongerust maken nu de coronacijfers weer stijgen? Het aantal besmettingen neemt toe met 10%, het aantal patiënten op intensieve zorg zelfs met 15%. Komt het gevaar uit Brussel, waar de vaccinatie achterloopt? Of van de jongeren, die het virus vaak meebrengen van op reis? Epidemioloog Boudewijn Catry en biostatisticus Geert Molenberghs duiken in de statistieken en doen vijf opmerkelijke vaststellingen. Ze blikken ook vooruit. “We mogen niet te snel denken dat het gedaan is”. “Maar we kunnen evenmin blijven testen opleggen aan asymptomatische gevaccineerde mensen”.