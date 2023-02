Misnoegde landbouwers trekken op 3 maart met tractoren richting Brussel

Steeds meer jongeren uit bijzonder onderwijs of geplaatst door de jeugdrech­ter in gewone internaten: “Alsof ze na 4 uur plots geen speciale steun meer nodig hebben”

Door de jeugdrechter geplaatst of binnengestroomd via het buitengewoon onderwijs: steeds meer jongeren met een zwaar rugzakje verblijven in ‘gewone' internaten. Zonder opleiding moeten de opvoeders roeien met de riemen die ze hebben, maar het water staat hen aan de lippen.