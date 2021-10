Misdaadauteur Bob Mendes (93) overleden

Winkeliers hopen op topweekend nu mondmasker­plicht verleden tijd is

15:50 De Vlaamse winkeliers hopen op een massa shoppers dit weekend nu de mondmaskerplicht voor zowel klanten als personeel is weggevallen. Het is bovendien ook Weekend van de Klant en in Antwerpen wordt dat nog eens gecombineerd met het Fashion Weekend en de maandelijkse koopzondag. "Zelfstandigen kunnen weer hun 'geheime wapen' inzetten: hun glimlach", zegt Nico Volckeryck van zelfstandigenorganisatie NSZ.