Mirko (10) verloor vader tijdens eerste lockdown: “Ik mis papa meer en meer. Maar drummen helpt altijd”

Twee zomers geleden haalde Mirko Blondeel (10) uit Roeselare de krantenkoppen toen hij een drumsolo mocht spelen tijdens het optreden van Triggerfinger op Rock Werchter. De lente 2020 was voor hem echter bijzonder zwaar. Op 7 april verloor Mirko zijn opa Wilfried (69) aan corona, drie weken later stapte zijn papa Birgen (41) uit het leven. “Zeer pijnlijk. Maar drummen helpt altijd.”

Mirko doet moedig zijn verhaal, naar aanleiding van Rode Neuzen (k)Uur. “Eerst dacht ik dat papa een hartaanval had gehad. Na een paar dagen vertelde mama dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Ik besefte eerst niet goed wat er gebeurd was. Daarna begon ik mijn papa meer en meer te missen. Ik was een tijd zo triest dat ik bijna niets meer deed. Ik heb op de muren geslagen van woede. Waarom gaan mensen dood? Ik ben de enige in mijn klas die zijn papa niet meer heeft om onnozele dingen mee te doen en ik kan ook opa niet meer knuffelen. Soms ben ik nog boos. Dan sla ik ik-weet-niet hoe-hard op mijn drum. Dat lucht op.”

Drummen helpt altijd, zegt Mirko met overtuiging. Hij leert nu de liedjes spelen die zijn papa graag hoorde. “Ik ben nu ‘Seek & Destroy’ aan het leren van Metallica. En ik speel ook AC/DC, Pink Floyd en Guns N’ Roses. Als ik die harde muziek speel, word ik blij. Soms heb ik een beetje te veel verbeelding. Dan denk ik dat papa er nog is en doe alsof ik hem nog iets kan vragen. Ik neem dan het hartje waarin ik een beetje as van hem bewaar, en vertel waarmee ik het moeilijk heb. Of dat er iets heel leuk is gebeurd.”

Mirko bewaart dat hartje in een herinneringsdoos, waarin ook een koerstruitje en pantoffels van zijn papa zitten. Nu en dan doet hij het kistje open — dat helpt. Maar liefst haalt hij leuke anekdotes op. Dan verschijnt een brede glimlach op zijn gezicht. “Mijn papa kon heel grappig zijn. Hij kon imiteren als de beste en deed stemmetjes na van Kamiel Spiessens. Hij speelde graag voetbal met mij op de Playstation. Papa was ook autoliefhebber. We zijn eens naar naar de 24 uur Francorchamps geweest en namen daar foto’s van alle auto’s. Daarna hebben we frietjes gegeten. Als ik nu een frietje ‘steek’, denk ik daar altijd aan terug.”

Volledig scherm De herinneringen aan zijn papa bewaart Mirko in een houten kistje. Op de achtergrond een foto van zijn optreden op Rock Werchter in de zomer van 2018. Toen mocht hij een drumsolo spelen tijdens het optreden van Triggerfinger. © Florian Van Eenoo Photo News

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op zelfmoord1813.be.