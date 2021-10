Minstens 81 van de 95 vaccinatiecentra in Vlaanderen blijven open, minstens tot einde van het jaar

Van de 95 centra blijven er 58 op hun huidige locatie voortwerken, 23 centra verhuizen en 13 centra sluiten of fuseren met een ander centrum. Over één centrum is nog niet beslist.



Er blijft minstens één centrum open per eerstelijnszone. In West-Vlaanderen gaat het aantal van 21 naar 20, in Oost-Vlaanderen van 22 naar 19, in Antwerpen van 17 naar 16, in Limburg van 15 naar 12 en in Vlaams-Brabant van 20 naar 14 of 15. In Kampenhout wordt nog overlegd met het lokaal bestuur over het vaccinatiecentrum.