Minstens 38 Belgische kinderen vastgehouden in Syrische kampen

Er worden nog 35 Belgische jihadisten en minstens 38 Belgische kinderen vastgehouden in de Koerdische kampen in Syrië. Dat blijkt uit een onderzoek dat gepubliceerd is door het Egmont Instituut. In totaal worden zowat duizend Europeanen, onder wie zeker 600 kinderen, vastgehouden in de kampen in het noordoosten van Syrië.

De onderzoekers Thomas Renard en Rik Coolsaet maken in hun rapport melding van 35 volwassen 'foreign fighters' uit België die worden vastgehouden in Syrië: 14 mannen en 21 vrouwen. Daar komen dus nog minstens 38 minderjarigen bij. Bovendien zitten ook nog eens twee Belgen vast in Irak.

Lees ook Kort geding kinderen Syriëstrijders: uitspraak op 4 november

Voor heel Europa gaat het in totaal om 385 tot 460 ‘foreign fighters’ die nog in Syrië worden vastgehouden. De meesten van hen verblijven in een tijdelijke gevangenis in al-Hasakah. Er zitten ook nog eens 610 tot 680 kinderen van Europese afkomst met hun moeder vast in de kampen in Roj en al-Hol. In de Iraakse kampen gaat het om minstens 25 mensen, zo stellen de onderzoekers, die zich baseren op cijfers van overheden, experts en ngo's ter plaatse.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

“Europees gesteund Guantanamo”

De onderzoekers beklemtonen dat de veiligheidstoestand en de humanitaire omstandigheden in de kampen er alleen maar verder op achteruit gegaan zijn sinds het Turkse offensief in de regio in oktober 2019. Door de coronapandemie is de situatie bovendien nog verder verslechterd. In het rapport wordt dan ook het gebrek aan actie van de Europese overheden aan de kaak gesteld.

"Als repatriëring, toch zeker voor volwassenen, wordt uitgesloten, dan blijft de vraag wat er moet gebeuren met de vastgehouden buitenlandse strijders in Syrië", zo staat in het rapport. "Langdurige detentie zonder enig wettelijk kader (waardoor een soort van Europees gesteund Guantanamo ontstaat) kan niet als een optie beschouwd worden."

Ze pleiten er ook voor om de kinderen samen met hun moeder te repatriëren. "De repatriëring van kinderen zou nooit een probleem mogen zijn. Ze zijn slachtoffer en beschermd onder internationaal recht. De meeste van hen zijn minder dan vijf jaar oud, en ze hebben alle kans om volledig te hersocialiseren in hun thuisland", zo vermeldt het rapport. "Kinderen zijn geen 'tikkende tijdbommen', maar ze zouden dat kunnen worden als we hen niet terughalen.”