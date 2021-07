Minstens 20 jongeren vlogen ondanks positieve coronatest toch van Spanje naar België - 27 anderen keerden terug zónder test

UPDATE Weekend blijft niet droog: vanaf zaterdagna­mid­dag felle buien, beterschap op zondag

12:31 Deze middag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Op veel plaatsen blijft het droog maar hier en daar is een bui niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Ardennen en 22 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit westzuidwest tot westnoordwest. Dat meldt het KMI.