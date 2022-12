Minstens 150 baby's en peuters vinden geen pleeggezin

Alleen al in Franstalig België vinden 130 baby's jonger dan 1 jaar geen plaats bij een pleeggezin, zegt de vzw Famille d'accueil, die zestien pleegorganisaties in Brussel en Wallonië overkoepelt. De baby's worden ondergebracht in kinderdagverblijven of verhuizen van de ene hulpdienst naar de andere in afwach­ting van een geschikt pleeggezin. Soms verblijven gezonde baby's maandenlang in een ziekenhuis. In sommige gevallen worden de Franstalige pleegorganisaties genoodzaakt de baby's terug te sturen naar het gezin waar ze waren weggehaald.