Minstens 10 jaar werken voor minimumpensioen, vervroegd of deeltijds pensioen na 42 jaar en bonus voor wie blijft werken: dit zijn de langverwachte plannen van minister Lalieux

Eerst dit: de wettelijke pensioenleeftijd ligt vandaag op 65 jaar en wordt geleidelijk opgetrokken naar 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030 - zo besliste de regering-Michel, tot afgrijzen van de PS. Maar afhankelijk van je loopbaan, zijn er wel mogelijkheden om al vroeger met pensioen te gaan. Wie op z’n 18de begon te werken, kan vandaag pas met vervroegd pensioen na een loopbaan van 44 jaar: op z’n 62ste dus. Wie eerst ging studeren, kan al na 42 jaar op vervroegd pensioen. Maar dat is niet eerlijk, vindt minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS). In haar langverwachte hervormingsplannen, die ze eerstdaags aan de regering voorlegt, legt ze de lat voor iedereen op 42 jaar. Iemand die op z’n 18de begon te werken, kan daardoor 2 jaar vroeger met vervroegd pensioen: op z’n 60ste, al is dat wel meteen de ondergrens voor het vervroegd pensioen.