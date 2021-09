Minstens 10 jaar werken voor minimumpensioen, vervroegd of deeltijds pensioen na 42 jaar en bonus voor wie blijft werken: de langverwachte pensioenplannen van minister Lalieux

HET DEBAT. Moeten niet-gevacci­neer­den minder vrijheden krijgen als coronasitu­a­tie zou verergeren? Dit is jullie mening

2 september Als de coronasituatie in ons land opnieuw zou verergeren, dan moeten niet-gevaccineerden minder vrijheden krijgen dan gevaccineerden. Dat vindt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. “Ik zal niet tolereren dat meer dan 90 procent in Vlaanderen bestraft wordt door mensen die vrij egoïstisch zijn en niet denken aan het algemeen belang”, luidt het. Wat denk jij? Eerder vandaag lieten we experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.