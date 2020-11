Ministers Vandenbroucke en Verlinden schrijven brief aan Sint: “U hoeft niet in quarantaine en de avondklok telt niet”

Zij schreven Sinterklaas een brief om hem dat te melden. "Omdat wij weten dat u geen tijd te verliezen heeft, en u elk uur hard nodig heeft om pakjes te maken voor elk kind, hebben we beslist om u - en alleen u en de pieten - een uitzondering toe te staan. Het Koninklijk Besluit daartoe verschijnt eerstdaags in het Belgische Staatsblad." De Sint krijgt ook een uitzondering op de avondklok. "Elk kind hier is het afgelopen jaar buitengewoon dapper geweest. Dit jaar verdienen ze uw komst dus meer dan ooit. Elk kind hier is een held, dat hoeft u dus voor één keer niet in uw grote boek na te kijken.”

Lees hieronder de volledige brief van de ministers aan Sinterklaas:

Beste Sint,

Mocht dit een normaal jaar zijn, dan stonden komende zaterdag opnieuw duizenden kinderen te wachten op uw komst. Zoals altijd zouden ze joelen van plezier en opwinding wanneer u met uw stoomboot aanmeert in Antwerpen. Met uw uitgebreide gevolg en uw best wel grappige pieten zou u daarna de stad inpalmen, om iedereen toe te spreken en te zeggen dat er geen stoute kinderen zijn. Maar dit is geen normaal jaar, beste Sint. Dat weet u ook. En dus zal zo’n blijde intrede niet lukken. Dat heeft u trouwens ook zelf in een videoboodschap aan de kinderen laten weten.

Wij horen dat dit vermaledijde virus ook in Spanje heel wat miserie veroorzaakt. Het deed ons dan ook ontzettend veel plezier, toen we vernamen dat u de voorbije maanden, ondanks uw hoge leeftijd, altijd gezond en wel bent gebleven.

Maar Spanje, beste Sint, is zoals u weet code rood. Volgens de regels zou u hier bij aankomst (morgenavond hebben we ons laten vertellen?) een aantal dagen in quarantaine moeten. Maar omdat wij weten dat u geen tijd te verliezen heeft, en u elk uur hard nodig heeft om pakjes te maken voor elk kind, hebben we beslist om u - en alleen u en de piet die u vergezelt - een uitzondering toe te staan. Het Koninklijk Besluit daartoe verschijnt eerstdaags in het Belgische Staatsblad en heeft volgende wettelijke grond: de reis met uw stoomboot vanuit Spanje duurt 17 dagen, dat is 7 dagen meer dan wat we vragen en dus volstaat die periode ruimschoots als quarantaine.

Een tweede Koninklijk Besluit dat nu nog in de maak is, gaat over de avondklok. In de nacht van 5 op 6 december zal die in België nog altijd van toepassing zijn. Uiteraard weten ook wij dat u op die manier uw werk niet kunt doen. Bovendien moet u de volgende weken ook al die brieven en tekeningen uit de schoentjes halen. En kinderen teleurstellen, dat wil u niet. En wij ook niet. Zo is ook voor dit tweede Koninklijke Besluit de wettelijke basis meteen gerechtvaardigd en krijgt u - en alleen u en piet – een uitzondering voor de avondklok.

In een ruimtepak over de daken lopen, zal u niet dan weer niet moeten doen. Wat dat betreft, kunnen wij u alvast geruststellen. Maar we raden u wel aan om altijd afstand te houden, uw handen voldoende te wassen en een mondmasker te dragen, waar het nodig is. Met uw mijter en uw lange witte baard is dat laatste wellicht geen pretje. En een Spaanse viroloog bevestigde ook ons dat uw baard u voldoende beschermt en als mondmasker dienst doet. Maar we willen zeker zijn dat u geen enkel risico loopt tijdens uw bezoek aan België.

Tot slot nog dit: elk kind hier is het afgelopen jaar buitengewoon dapper geweest. Of om het in uw woorden te zeggen: ontzettend flink. Want het is zwaar: op school is het anders, ze moeten vriendjes missen, hobby’s en sport stopgezet. Echt, écht niet plezant. Als je dan ook nog eens opa en oma niet mag knuffelen, is dat best hard.

Maar toch houden ze vol, beste Sint. Niet alleen om zichzelf, maar vooral anderen te beschermen. Papa’s en mama’s doen tijdens deze dubbele vakantieweek hun uiterste best om hen extra aandacht te geven, maar dit jaar verdienen ze uw komst dus meer dan ooit. Elk kind hier is een held, dat hoeft u dus voor één keer niet in uw grote boek na te kijken.

Zaterdagnamiddag mogen ze u dan niet verwelkomen in Antwerpen, maar weet dat ze op televisie allemaal naar u zullen kijken en uw toespraak aandachtig zullen beluisteren. En weet vooral ook dat ze 1 voor 1 op u wachten. Houd het de komende weken veilig, beste Sint, en doe waar u de allerbeste in bent: elk kind gelukkig maken. We rekenen op u.

Met de grootste hoogachting,

Frank Vandenbroucke en Annelies Verlinden

Ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken van België