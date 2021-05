Ministers van Volksgezondheid buigen zich volgende week opnieuw over vaccinatie 16- en 17-jarigen

Ook vandaag nog wisselval­lig, maar eindelijk beterschap in zicht: tot 22 graden en zon in het weekend

12:41 Vanochtend is het nog regenachtig over het zuidoosten, overdag blijft het wisselvallig met soms buien. De maxima schommelen tussen 10 en 16 graden. De komende dagen is er wel - eindelijk - beterschap op komst. Dat meldt het KMI.