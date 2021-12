Ministers maken agenda leeg voor “één van de moeilijkste dossiers ooit”

Na nachtelijke vergaderingen eerder deze week bracht gisteren ook de allerlaatste ministerraad van het jaar geen uitsluitsel. Binnen de Vlaamse regering wil het stikstofdossier maar niet loslopen, al is dat niet helemaal een verrassing. Het is complex, sleept al een tijd aan, en draait om veel belanghebbenden in de industrie en de landbouw — en bijgevolg ook in de Wetstraat. En dus draait de politiek de laatste week overuren.