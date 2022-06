Ministerraad zet licht op groen voor aanvraagprocedure mazoutcheque van 200 euro

Livios "Goedkoop gas komt nooit meer terug": zo zullen we in de toekomst onze huizen verwarmen volgens de ener­gie-ex­pert

Hoop je op een zachte landing na het zien van je ontplofte energieafrekening? Dan moeten we je teleurstellen. “Goedkoop gas komt nooit meer terug”, stelt energie-expert Pieter Vingerhoets in een gesprek met bouwsite Livios. Zijn advies? “Investeer in een warmtepomp én in zonne-energie”.

27 mei