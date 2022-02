Ministerraad verdeelt middelen uit transitieplan voor spoor

Leuven/Bierbeek Leukemiepa­tiënt Tom (11) doet oproep voor wenskaart­jes met moppen en ontvangt recordaan­tal

Met een vierde, ingrijpende kankerbehandeling in het vooruitzicht is het leven bepaald geen feest voor Tom De Coster, maar toch zie je hem dezer dagen voortdurend lachen. De 11-jarige jongen uit Bierbeek wordt dan ook bedolven onder de moppen. Eerder deze week had Tom opgeroepen om wenskaartjes met grappen te sturen zodat hij in het ziekenhuis wat afleiding had. “Misschien kan ik het record van 1.500 kaartjes voor één patiënt wel breken”, zei hij. Donderdag in de vooravond stond de teller op 4.789 kaartjes.

