Ministerraad legt nieuwe btw-regels vast voor e-commerce

Belgen verminde­ren cadeaubud­get niet: zo ziet ons koopgedrag eruit in tijden van corona

10 december Corona of geen corona, we zijn niet van plan om ons koopgedrag drastisch aan te passen, zo blijkt uit onderzoek. De meerderheid zegt dit jaar evenveel te spenderen als vorig jaar, al gebeurt dat voor het grootste deel online. Hoe ervaren lokale winkeluitbaters dat? We vroegen het aan Anouk Taeymans van giftshop A Better Blend. “Ik heb het gevoel dat mensen meer voor zichzelf kopen in vergelijking met andere jaren. Heel terecht.”