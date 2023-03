Ministerraad koopt 20 helikopters voor Defensie en politie

Hier staan de 9 meest nutteloze trajectcon­tro­les: “Het enige dat ze opleverden, is roest”

Kafka in de regio Diksmuide. Daar staan al vijf jaar trajectcontroles — negen stuks in totaal — maar die schreven in al die jaren nog niet één boete uit. Tot steeds grotere ergernis van de burgemeester van Diksmuide en korpschef Johan Geeraert. “Eigenlijk is dit pure verspilling van gemeenschapsgeld”, luidt het. Werken doen de palen nochtans wél. Blijft de vraag: hoe kan dit?