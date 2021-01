Ministerraad keurt benoeming Danny Pieters (N-VA) bij Grondwettelijk Hof goed

De plenaire Kamer had op 17 december het licht op groen gezet voor de benoeming van de 64-jarige Pieters. De oud-Senaatsvoorzitter is hoogleraar aan de KU Leuven. Pieters, die lid is van N-VA, zal deel uitmaken van de zes beroepsrechters bij het Grondwettelijk Hof. Daarnaast telt het Hof ook zes rechters met een politieke achtergrond.

Pieters was Kamerlid van 1999 tot 2003 en senator van 2010 tot 2013. In die periode was hij ook meer dan een jaar Senaatsvoorzitter. Het was de eerste keer dat een Vlaams-nationalist die functie bekleedde. Aan die periode kwam een einde toen de regering-Di Rupo - zonder N-VA - eind 2011 het levenslicht zag. Tijdens die regeringsvorming had Pieters samen met Kamervoorzitter André Flahaut een tijdje een koninklijke bemiddelingsopdracht.