Ministerieel besluit over buitenplan en heropening terrassen klaar voor publicatie

VVSG over uitblijven ministeri­eel besluit horecater­ras­sen: “Getuigt van niet veel respect voor lokaal niveau”

15:20 De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) noemde het vanmiddag onaanvaardbaar dat het zo lang wachten was op het ministerieel besluit dat de heropening van de horecaterrassen regelt. "Steden en gemeenten kunnen hierdoor nog steeds geen antwoord geven op de talrijke vragen", hekelde de VVSG. Intussen is het MB wel in het Staatsblad verschenen, maar over plexischermen wordt daarin met geen woord gerept.