Ministerieel Besluit gepubliceerd: dit zijn nieuwe regels die vanaf 9 juni gelden

Het Ministerieel Besluit over de versoepelingen die vanaf woensdag 9 juni doorgevoerd worden, is gisteren in het Staatsblad verschenen. Een overzicht van de nieuwe regels.

- Telewerk blijft verplicht, maar er mogen terugkeermomenten ingepland worden. Personeelsleden die dat willen mogen één dag per week opnieuw op kantoor werken, maar er mag nooit meer dan 20 procent van het personeel aanwezig zijn en alle veiligheidsmaatregelen (cf. mondmaskers en sociale afstand) moeten worden gerespecteerd. Bij kmo’s van minder dan tien personeelsleden mogen maximaal vijf mensen aanwezig zijn.

- De horeca mag niet alleen buiten maar ook binnen de deuren openen. De openingsuren zijn vastgelegd van 5 uur ‘s morgens tot 23.30 uur. Klanten moeten neerzitten, tafels moeten op minstens 1,5 meter van elkaar staan en je mag met maximaal vier aan een tafel zitten (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld). Als je tot hetzelfde huishouden behoort, mag je met meer aan een tafel. Buffetten zijn toegestaan. Hetzelfde geldt voor recepties en banketten in afgescheiden ruimtes voor groepen van maximaal 50. Het collectief gebruik van waterpijpen is verboden. De veiligheidsmaatregelen (cf. mondmaskers en sociale afstand) moeten ook hier gerespecteerd worden. Terrassen moeten aan minstens één kant volledig open zijn en binnen zijn CO2-meters verplicht. De richtnorm voor de luchtkwaliteit is 900 ppm CO2. Tussen 900 en 1200 ppm moet de uitbater compenserende maatregelen nemen. Boven 1200 ppm moet de zaak meteen dicht.

- Fitnesscentra mogen weer open, maar ook hier is een CO2-meter verplicht.

- Discotheken en dancings blijven voorlopig dicht.

- Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten en kermissen mogen plaatsvinden, maar alleen als de lokale overheid daar toestemming voor geeft. Er wordt maximaal 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan elke zijde van het kraam of de attractie toegelaten en dat moet gecontroleerd worden. Op de markt of kermis zijn er aparte in- en uitgangen, geldt eenrichtingsverkeer en moeten uitbaters een mondmasker dragen. De sociale afstand moet gerespecteerd worden en groepen mogen maximaal vier mensen tellen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld), tenzij je tot hetzelfde huishouden behoort.

- Samenscholingen van meer dan vier personen zijn tussen middernacht en 5 uur ‘s morgens verboden op openbaar domein (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld). Tussen 5 uur ‘s morgens en middernacht wordt dat aantal opgetrokken tot maximaal tien personen. Op privédomein mag je met groepen tot 50 personen samenkomen.

- Betogingen op de openbare weg zijn toegelaten, maar met maximaal 200 deelnemers als ze zich verplaatsen en 400 deelnemers als ze op dezelfde plaats blijven en de sociale afstand respecteren.

- Groepsactiviteiten van clubs of verenigingen zijn toegelaten met een maximum van 50 personen per (één of meerdere) groep(en) tot 24 juni en 100 personen per (één of meerdere) groep(en) vanaf 25 juni. Er moet altijd een meerderjarige trainer of begeleider aanwezig zijn en die wordt daarbij niet meegeteld. Tot en met 24 juni mogen de activiteiten alleen plaatsvinden zonder overnachting.

- Professionele sportieve wedstrijden en professionele sporttrainingen kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers. Voor niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen is er een maximum van 50 personen binnen en 100 personen buiten.

- Voor huwelijken, begrafenissen, crematies en erediensten mag je met maximaal 100 personen samenkomen in een daarvoor voorziene ruimte, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld. Het maximumaantal wordt opgetrokken tot 200 bij een bezoek aan een begraafplaats of als de diensten buiten plaatsvinden. De hygiënemaatregelen moeten daarbij altijd worden gerespecteerd (verluchting, sociale afstand en mondmaskers). Fysieke aanrakingen zijn verboden, behalve tussen leden van eenzelfde huishouden of bubbel.

- Voor evenementen, (culturele) voorstellingen, sportwedstrijden, sporttrainingen en congressen geldt binnen een maximumcapaciteit van 200 zittende aanwezigen en buiten van 400 aanwezigen. Ze mogen alleen plaatsvinden tussen 5 uur ‘s morgens en 23.30 uur.

- Elk huishouden mag maximaal vier personen tegelijkertijd binnen in huis ontvangen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.

Over de wijzingen rond reizen en grote evenementen is nog niets opgenomen in het Ministerieel Besluit. Daarvoor is er ook nog tijd. De regels rond reizen veranderen op 1 juli, die rond grote evenementen op 13 augustus.