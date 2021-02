Ministerieel besluit gepubliceerd: dit zijn de definitieve maatregelen die gelden vanaf zaterdag 13 februari

Het Ministerieel Besluit over de maatregelen die het Overlegcomité vrijdag heeft aangekondigd, is in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Er zijn een aantal lichte versoepelingen op komst: vakantieparken mogen eerst opnieuw open, gevolgd door kappers, dierenparken en tenslotte ook de andere niet-medische contactberoepen. De mondmaskerplicht wordt dan weer aangescherpt: vanaf 13 februari is het verboden om een sjaal, bandana of mondmasker met ventiel te dragen.

“We zijn erin geslaagd om sinds begin december de situatie stabiel te houden. We moeten bijzonder voorzichtig blijven, en daarom is ook voor een zeer voorzichtige aanpak gekozen”, zo kondigde premier Alexander De Croo (Open Vld) de versoepelingen aan tijdens de persconferentie na het Overlegcomité.

Niet-medische contactberoepen

De beslissing over de heropening van de kapsalons werd al aangekondigd na het vorige Overlegcomité: als de cijfers in de goede richting evolueren, zouden zij de deuren mogen heropenen op zaterdag 13 februari. Die versoepeling komt er nu ook. Alle andere niet-medische contactberoepen, zoals schoonheidsspecialisten en tatoeage- en piercingsalons moeten wachten tot maandag 1 maart vooraleer zij opnieuw aan de slag kunnen.

In een adviesnota had de expertengroep GEMS een tijdslimiet van dertig minuten voorgesteld, maar dat advies wordt niet opgevolgd door het Overlegcomité. Er komt dus geen tijdsbeperking op een kappersbezoek, en kappers zullen ook niet verplicht worden een FFP2-masker te dragen of zich wekelijks te laten testen. Klant en kapper moeten voortaan wel een chirurgisch mondmasker dragen.

Ook alle andere niet-medische contactberoepen zullen zich bij heropenen aan strenge veiligheidsmaatregelen moeten houden, die worden vastgelegd in een sectorprotocol. Zo zal er een beperking gelden op het aantal klanten per salon (1 klant per 10 vierkante meter) en moet er voldoende geventileerd worden. Verder zal men steeds moeten werken op afspraak, moet er minstens 10 minuten tijd zitten tussen twee behandelingen en zullen klanten buiten moeten wachten. Alle behandelingen aan huis blijven voorlopig verboden.

Vakantie- en dierenparken

Goed nieuws is er ook voor de uitbaters van vakantieparken en campings. Zij mogen al heropenen op maandag 8 februari. Daarmee maakt het Overlegcomité een einde aan de ongelijkheid met hotels en private vakantiehuisjes, die wel steeds open konden blijven. Begin deze week oordeelde de Raad van State al dat het ministerieel besluit dat dit onderscheid maakt in schending is met het gelijkheidsbeginsel, waardoor het sowieso zou komen te vervallen op 8 februari. Cafetaria’s, zwembaden en andere gemeenschappelijke faciliteiten in hotels of vakantieparken moeten voorlopig wel nog gesloten blijven.

Dierenparken mogen vanaf zaterdag 13 februari, aan het begin van de krokusvakantie, de deuren heropenen. Zoals verwacht moeten pretparken de deuren voorlopig nog gesloten houden.

Mondmaskers

In navolging van het advies van de Risk Assessment Group werd door het Overlegcomité beslist dat het voortaan niet langer toegelaten zijn om sjaals, bandana’s of nekwarmers te dragen als mondmasker. Ook industriële maskers met ventiel worden verboden. Voortaan zijn enkel mondmaskers uit stof of wegwerpmateriaal die nauw aansluiten op het gelaat en neus, mond en kin bedekken toegestaan, zo staat te lezen in het ministerieel besluit. Ook deze maatregel gaat in vanaf 13 februari.

Huisbezoeken

Ook op de woningmarkt komt er een versoepeling. Vastgoedmakelaars mogen vanaf zaterdag 13 februari opnieuw samen met kandidaatkopers en -huurders een woning bezichtigen.

Terugkerende reizigers

Sinds begin dit jaar moeten Belgen die terugkeren uit het buitenland zich verplicht laten testen op het coronavirus op dag één en dag zeven na terugkeer. Premier De Croo kondigde aan dat reizigers die zich niet laten testen ten laatste tegen 1 april makkelijker gesanctioneerd kunnen worden.

Vanaf 13 februari moeten alle reizigers ouder dan 6 jaar zonder hoofdverblijfplaats in België verplicht een negatieve coronatest kunnen voorleggen voor ze vanuit een rode zone naar België kunnen reizen. Voorheen gold die verplichting voor mensen vanaf 12 jaar.

Vrachtwagenchauffeurs die goederen vervoeren over de grens of op doorreis zijn door ons land zullen voortaan geen verklaring op eer meer moeten kunnen tonen, op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van transportdocumenten die aangeven dat zij in het kader van hun functie reizen.

Horeca en cultuur?

Op het volgende overlegcomité - op vrijdag 26 februari - zullen er scenario’s voor de heropening van de horeca en de cultuursector bekeken worden, al wil dat niet zeggen dat er dan al versoepelingen zullen aangekondigd worden. Aan de GEMS wordt gevraagd om tegen dan een exitplan uit te werken voor die sectoren. In dat exitplan zou ook perspectief gegeven worden aan studenten, klinkt het.

Verlengd tot 1 april

De huidige maatregelen worden in het ministerieel besluit alvast juridisch verlengd tot 1 april, al wordt benadrukt dat we daar niet te veel moeten achter zoeken. De beperkingen kunnen geleidelijk afgebouwd worden van zodra de epidemiologische situatie structureel verbetert, klonk het vrijdag na de persconferentie. “We gaan de maatregelen niet langer aanhouden dan nodig”, verklaarde premier De Croo.

