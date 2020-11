Minister wil pakkans in verkeer verhogen: politie moet jaarlijks 1 op 3 auto's controleren

Kinderen vaker met coronavi­rus besmet dan eerst gedacht

13 november Kinderen zijn vatbaarder voor het coronavirus dan eerst gedacht. Dat leert een immuniteitsstudie van de KU Leuven en Sciensano bij 362 kinderen verspreid over tien scholen in Alken en Pelt. Positief is enerzijds dat er maanden na de besmetting nog altijd circulerende antistoffen in het lichaam aanwezig waren, en anderzijds dat de besmette kinderen geen ernstige ziekteklachten ontwikkelden.