Minister Weyts wil mondmaskerplicht voor vijfde en zesde leerjaar versoepelen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil de mondmaskerplicht voor leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar nog dit schooljaar licht versoepelen. Dat zei hij vandaag in het Vlaams parlement. Indoor blijft de mondmaskerplicht gehandhaafd om zo ook de nog niet gevaccineerde leerkrachten te beschermen. Tijdens speeltijden buiten zou de mondmaskerplicht onder bepaalde voorwaarden kunnen verdwijnen.

Sinds de laatste schoolweek voor de paaspauze is het dragen van een mondmasker verplicht voor de leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar. Sommige scholen interpreteren de regels ook zo dat de verplichting niet enkel geldt in de klas, maar ook op de speelplaats. De verplichting botste eerder al op kritiek, onder meer van de Kinderrechtencommissaris.

Minister van Onderwijs Ben Weyts erkent dat de verplichting geen “fijne maatregel” is, maar dat de ingreep een nodige “concessie” was op het vlak van veiligheid. De nieuwe, dalende besmettingscijfers in het onderwijs lijken volgens de N-VA-minister ook te wijzen op het effect van de maatregel, al voegt hij er meteen aan toe dat er ook geen “hard wetenschappelijk bewijs” voor is.

Afschaffing

Een afschaffing van de mondmaskerplicht dit schooljaar komt er alvast niet meer. Maar de onderwijsminister wil wél nog werk maken van “mondmaskerpauzes”. “Indoor houden we de lijn aan tot het einde van het schooljaar, ook al is dat vervelend; het kan helpen om nog niet gevaccineerde leerkrachten te beschermen. Maar ik vind wel dat mondmaskerpauzes moeten kunnen, waarbij het mondmasker af mag tijdens de speeltijden buiten.”

Mondmaskers op de speelplaats.

“Voorwaarde is dan dat intense fysieke contacten moeten vermeden worden”, zegt Weyts. Hij plant daarover verder overleg met de betrokken werkgroep en hoopt volgende week de scholen in te lichten over de beslissing.

Vraagsteller Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) betreurt dat de mondmaskerplicht gehandhaafd blijft. “Als men de leerkrachten wil beschermen, had men hen prioritair moeten vaccineren. Het is schandalig dat dat niet gebeurd is”, aldus Beckers.

