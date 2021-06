Minister Weyts verdedigt regels rond kledij: “Een school is geen strandbar”

Waarom jongeren proteste­ren tegen kleding­voor­schrif­ten: “Het is gedaan met ‘Waarom? Daarom!’”

7 juni Eén 14-jarige leerling diende haar directie van antwoord over de kledingvoorschriften op school en prompt breidde het protest uit naar andere speelplaatsen. Opkomen voor de ontblote navel en de korte rok: is het sowieso een ding van de jeugd? Of toch vooral van deze generatie? “Dit gaat over méér dan een streepje bloot.”