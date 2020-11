Minister Weyts over scholen die bestellingen annuleren van nieuwe laptops voor kwetsbare leerlingen: “Beetje spijtig”

Jarenlang werd er nauwelijks geïnvesteerd in ICT voor het onderwijs. Daardoor is er een fikse achterstand ontstaan. Scholen vrezen nu dat als ze ingaan op het aanbod van Weyts om in te tekenen op de 15.000 laptops die hij beschikbaar stelt voor kwetsbare leerlingen, ze hun plannen om hun digitale achterstand in te halen zullen hypothekeren. Katholiek Onderwijs Vlaanderen bevestigde aan VTM NIEUWS dat enkele scholen hun bestellingen daarom inderdaad introkken. Het zou gaan om een duizendtal laptops.

Onder meer het Don Boscocollege in Hoboken annuleerde zijn bestelling van 130 laptops. “Gisteren werden we opgebeld door Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat waarschuwde dat het een voorafname was van een budget dat de school volgend jaar zou krijgen”, klinkt het daar. “We hebben snel beslist om te annuleren om ons budget van volgend jaar te vrijwaren, zodat we zélf kunnen beslissen wat we ermee doen.”

Toegeving

Minister Weyts noemde de annuleringen in De zevende dag “een beetje spijtig”. Het gaat volgens hem inderdaad om ICT-budget van vorig jaar, maar dat budget zal wel tien keer zo groot zijn als anders. “Ik heb een ongelofelijke toegeving gekregen van de Vlaamse regering”, aldus Weyts. “We zijn een plan digitalisering aan het uitwerken en ik heb daarvoor maar liefst 375 miljoen euro gekregen. Je moet weten dat het totale budget voor ICT de afgelopen jaren 32 miljoen euro bedroeg. Dat is een meer dan vertienvoudiging.”

Volledig scherm Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) plakt enkele stickers op de laptops in het Heilig Hart College. © Bart Kerckhoven

Volgens Weyts is het geld voor de 15.000 laptops dus een voorafname op een ICT-budget van 350 miljoen en niet op een ICT-budget van 32 miljoen euro. De scholen zullen er niet door in problemen komen, verzekert hij. “Ze hoeven de laptops dus niet terug te sturen”, zegt hij. “En er komen nog extra middelen.”

Maandag en dinsdag vertrekken volgens de minister de eerste 7.500 laptops, de week erna volgt de rest. “Hou er rekening mee dat het een oververhitte en overbevraagde markt is”, aldus Weyts. “Het is bijna knokken om aan die laptops te geraken. Maar we hebben toch 15.000 exemplaren kunnen claimen. Ook logistiek is het geen eenvoudig verhaal om dat allemaal gedistribueerd te krijgen.”

Mochten er nog meer laptops voor kwetsbare kinderen nodig zijn, zullen ook die geleverd worden. Dat zei minister Weyts afgelopen week al aan VTM NIEUWS.

Sneltests

Weyts kondigde in De zevende dag ook een eigen teststrategie voor het onderwijs aan. Daarvan zullen sneltests deel uitmaken. De Vlaamse regering heeft er vier miljoen besteld en daarvan zouden er een miljoen naar het onderwijs gaan. Rode Kruismedewerkers zullen ze uitvoeren, zodat de medische wereld ontlast wordt.

Het testen verloopt via de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s), die ook instaan voor de tracing in het onderwijs. Als een leerling een hoogrisicocontact heeft gehad, volgt er binnen de dag een sneltest. Na vijf dagen volgt er een PCR-test. Indien beide tests negatief zijn, kan de quarantaine worden opgeheven.

De onderwijsminister gaf ook aan dat hij geen voorstander is van een mondmaskerplicht op school voor kinderen onder de twaalf jaar. Hij had met name vragen bij de handhaving van de verplichting.

Wat de hogescholen en universiteiten betreft, hoopt Weyts dat na de kerstvakantie minstens voor de eerstejaarsstudenten en bij de practica contactonderwijs mogelijk zal zijn.