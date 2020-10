Minister Weyts: “Ga niet zo lichtzinnig om met drastische maatregelen”

Virologen schrijven in een rapport aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dat het raadzaam zou zijn om na de herfstvakantie over te schakelen naar halftijds afstandsonderwijs voor de scholieren van het derde tot en met het zesde middelbaar. Er zijn nu al verschillende scholen overgeschakeld op het afstandsonderwijs wegens het aantal besmettingen. Minister Weyts zegt in een interview op Radio 1 om niet lichtzinnig om te springen met de drastische maatregelen. “Het is nergens zo streng als op de scholen”, luidt het.

“We geven het vertrouwen aan de scholen om te schakelen naar afstandsonderwijs. Situaties en scholen verschillen. Ze hebben de keuze”, zegt Weyts aan Radio 1. “De vraag is of je hen daartoe moet dwingen. Je moet hen zelf de keuze laten en hen het vertrouwen geven. Je moet rekening houden met het feit dat niet in alle gevallen iedereen bereikt kan worden via afstandsonderwijs. Soms dreigen de meest kwetsbaren de dupe te zijn. Er is een rode draad in alle genomen maatregelen: ‘Heb oog voor de meest kwetsbaren’. We doen dat ook in het onderwijs. Vandaar dat we niet alle scholen dwingen tot afstandsonderwijs, want het beste onderwijs is nog altijd contactonderwijs.”

Het plan is ook na de herfstvakantie om de keuze aan de scholen te laten, zo verduidelijkt Weyts. “We hebben net het systeem beslist in samenspraak met de virologen. Ik sluit niets uit. Ga er niet zo lichtzinnig over door te zeggen dat alle scholen dicht moeten en moeten overstappen op afstandsonderwijs. Daar zijn consequenties aan verboden voor de meest kwetsbaren. Er zijn vandaag honderden scholen die niet willen overschakelen op afstandsonderwijs. De vraag is of je die scholen moet gaan dwingen. Vandaag zeg ik: ‘Neen.’ We moeten vertrouwen hebben in die scholen. We moeten niet met het mes op de keel van die scholen gaan staan.”

Tussen 6 oktober tot 18 oktober zijn er 75 procent meer leerlingen besmet geraakt. “Het is niet alsof er niets gebeurd is. Kijk naar alle maatregelen die we al genomen hebben. De scholen zijn niet de motor van het virus, maar het slachtoffer ervan. Ga niet zo lichtzinnig om met drastische maatregelen. We hebben ervoor gezorgd dat er strenge veiligheidsmaatregelen zijn. Het is nergens zo streng als op de scholen. Onze kinderen hebben van half 9 tot half 4 een mondmasker aan, zelfs op de speelplaats. Binnen de schoolmuren is het veiliger dan erbuiten. Het is maar goed ook. Zo kunnen we het recht op leren garanderen. Het beste onderwijs wordt gegeven door gedreven leerkrachten in de klas.”

