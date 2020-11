Minister Verlinden zal zich burgerlijke partij stellen bij elk geweld tegen politie: “Volstrekt onaanvaardbaar dat onze agenten aangevallen worden”

Drie weken geleden nog met kop en schouders slechtste cijfers: België niet eens meer in top tien zwaarst getroffen coronalan­den

18 november De coronacijfers gaan eindelijk de goede richting uit in ons land. Voor het eerst sinds lang liggen zowel de besmettingscijfers, de ziekenhuiscijfers als de sterftecijfers lager dan de week voordien. En dat is ook merkbaar als we ze vergelijken met de cijfers in andere Europese landen. Waar we drie weken geleden nog onbetwist de slechte leerling van de coronaklas waren, staat België wat besmettingscijfers betreft nu niet eens meer in de top tien van zwaarst getroffen landen.