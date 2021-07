Minister Verlinden wil boetes voor luchtvaartmaatschappijen die reizigers onvoldoende controleren

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden roept de luchtvaartmaatschappijen op om hun verantwoordelijkheid te nemen bij het controleren van hun reizigers. Doen ze dat niet, dan riskeren ze volgens de CD&V-minister boetes. Dat zegt ze in VTM NIEUWS. Vorige week kon een groep jongeren die positief testten op Covid-19 toch zonder problemen met het vliegtuig naar België reizen. Tegelijkertijd waarschuwt minister Frank Vandenbroucke (Vooruit): “Ik zou niet naar Spanje of Portugal reizen als je niet volledig gevaccineerd bent.”

De voorbije dagen was er veel commotie over reizigers die uit rode gebieden terugkeerden naar België. Zo was er het bericht van de jongeren die naar ons land zijn teruggevlogen, hoewel ze in Spanje besmet zijn geraakt met het virus. De jongeren, die aan de Costa Brava op feestvakantie waren met Jongerentravel.be, testten allemaal positief met een PCR-test die werd afgenomen in officiële Spaanse testcentra. Toch konden ze zomaar terugvliegen naar België.

Strenger

Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) kunnen we niet streng genoeg zijn voor toeristen die terugkeren. Hij waarschuwt in VTM NIEUWS: “Ik zou niet naar Spanje of Portugal reizen als je niet twee keer gevaccineerd bent. Dat is gewoon niet slim. Ik denk dat we in ons beleid op dat vlak een stuk strenger mogen worden wat onze controles betreft.”

Belgen die terugkeren uit een rode zone moeten bij aankomst strikt genomen enkel hun Passenger Locator Form (PLF-formulier) voorleggen. Wie geen coronacertificaat heeft, moet zich laten testen na terugkeer in België, en in quarantaine blijven tot het resultaat van de test negatief is.

Boetes

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vindt dat de luchtvaartmaatschappijen beter moeten controleren. “Het is de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen om erop toe te zien dat wie terug naar België reist met het vliegtuig een test kan voorleggen of gevaccineerd is, en dus moeten we ook de luchtvaartmaatschappijen ook aanspreken op hun verantwoordelijkheid.”

Verlinden wil dat er boetes worden uitgedeeld. “Ze moeten de regels naleven. We hebben expliciet voorzien dat het hun verantwoordelijkheid is om die controles uit te oefenen in het belang van de gezondheid van iedereen die het vliegtuig neemt.”

Vooruit-minister Vandenbroucke wil graag nog een stap verder gaan. Hij vindt dat ook wie bijvoorbeeld met de wagen terugkeert “steekproefsgewijs” aan de grens gecontroleerd moet kunnen worden.

