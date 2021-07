Minister Verlinden: “We zullen er alles aan doen om mensen zo snel mogelijk te helpen”

Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden (CD&V) leeft mee met iedereen die getroffen is door de dodelijke overstromingen van vorige week. “Je moet het bijna met je eigen ogen zien om te weten wat voor oorlogsgebied het is”, zegt ze in gesprek met VTM Nieuws. “Ongelofelijk wat zich daar heeft afgespeeld”. Verlinden verduidelijkt dat er vanuit de federale regering een aanvraag is gebeurd bij het Europees solidariteitsmechanisme om de getroffenen te helpen.

Verlinden zegt dat de herdenkingsplechtigheid vandaag een zeer aangrijpend moment was. “Er waren slachtoffers elk met hun persoonlijk verhaal, verhalen van mensen die ze verloren hebben, die nog vermist zijn. Ook verhalen van de hulpverleners die dag en nacht het beste van zichzelf geven om mensen te redden, nu mensen te zoeken en opnieuw op te bouwen. Ik ben een aantal keer ter plekke geweest. Je moet het echt bijna met je eigen ogen zien om te weten wat voor oorlogsgebied het is. Mensen zagen hun zaak verloren gaan: kapsalons, restaurants, garages. Ongelofelijk wat zich daar heeft afgespeeld.”

“De dag van nationale rouw is bedoeld om mensen te tonen dat we hen niet vergeten. Er werden al een aantal acties ondernomen. Vanuit de federale regering is er een aanvraag gebeurd bij het Europees solidariteitsmechanisme om Europese middelen te krijgen om zo snel mogelijk te kunnen helpen. Dat gaat nog even duren. Het gaat om enkele weken waarmee we rekening moeten houden. De commissievoorzitter heeft beloofd om haar schouders er zelf onder te zetten om het vooruit te laten gaan. Daarnaast zullen de regio’s middelen vrijmaken die hopelijk zo snel mogelijk ter plaatse bij de mensen kunnen zijn. Ze hebben dat nu nodig om een beetje normaal te kunnen leven met meubelen, kleren, elektrische apparaten. We moeten daar echt voor zorgen. We zullen dat doen vanuit de federale regering, maar ook vanuit de deelstaten, de provincies en de gemeentes.”

Hulp

De Waalse regering maakt 2 miljard vrij voor de heropbouw, een deel ervan komt uit het relancebudget na corona. “De solidariteit die zichtbaar was de laatste dagen moeten we tonen in wat we doen als bestuurders. Het spreekt voor zich dat de federale regering zal helpen waar nodig en ook fondsen zal trachten vrij te maken die zo snel mogelijk bij de mensen kunnen zijn.”

Op de vraag wat mensen moeten doen die nog geen aanspraak kunnen maken op geld uit het rampenfonds of van de verzekering antwoordt Verlinden: “We doen er alles aan om de heropbouw voor mensen of de wederinhuizing van mensen te begeleiden. Er worden ingenieurs gestuurd om te kijken of mensen hun huis nog kunnen bewonen. We hebben ook samengezeten met verzekeraars om te bekijken hoe het geld zo snel mogelijk vrijgemaakt kan worden. Er werd gezegd dat mensen voorschotten kunnen krijgen.” Verzekeraars proberen momenteel de schade in kaart te brengen.

Opnieuw regen

Dit weekend wordt er opnieuw regen voorspeld. “We volgen alles nauwlettend op”, gaat Verlinden verder. “We bekijken of we een aantal grotere ingrepen moeten nemen zoals het leegmaken van waterbekkens zodat er meer water opgevangen kan worden. We zullen op het terrein aanwezig zijn met civiele bescherming en de brandweer. De bijkomende regen kan nog meer schade treffen aan de al getroffen huizen. Ook is er medische hulp gezien de sanitaire omstandigheden. Veel afval met stijgende temperaturen kan ook overlast betekenen. We zijn met zo veel mogelijk mensen ter plaatse om te helpen.”

Verlinden zegt tot slot dat ze met “een dubbel gevoel” naar de nationale feestdag kijkt. “We hadden voorop gesteld om de nationale feestdag in te richten om mensen te eren die ons geholpen hebben tijdens de coronacrisis. Dat was het opzet. Ook daar hebben veel mensen geleden en veel mensen hebben hun uiterste best gedaan om te helpen. Natuurlijk met deze gebeurtenissen kunnen we niet anders dan het veel soberder te maken. We gaan wel een hommage brengen aan mensen die geholpen hebben tijdens de coronacrisis, maar het zal serener zijn dan aanvankelijk werd voorzien.”

Pepinster

