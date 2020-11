Minister Verlinden: “Voor Kerstmis zullen we nog geen versoepelingen zien”

“Ik kan het niet verbieden dat mensen met vier afspreken buiten als ze de afstand respecteren. We maken geen maatregelen om een onderscheid te maken tussen mensen, maar omdat sommige dingen gevaarlijk zijn. Heel veel mensen in je huis ontvangen is een risico. Mensen maken een praatje en blijven misschien wat langer stilstaan. In kleine ruimtes die niet goed geventileerd zijn kan dit voor overdracht zorgen. Het is vervelend, maar we mogen dit niet loslaten.”

De minister verduidelijkt dat we voor Kerstmis geen versoepelingen meer zullen zien. “Het heeft al veel gevraagd, maar we gaan het nog even moeten volhouden. We hebben een systeem gemaakt waarbij we goed de cijfers kunnen opvolgen. Met Kerstmis zitten we nog niet aan de noodzakelijke drempels. Het is een permanente evaluatie. Ik moet eerlijk zeggen dat we voor Kerstmis nog versoepelingen zullen zien.” Voorts benadrukt Verlinden dat we ons solidair moeten gedragen. “Je moet je gedragen alsof je zelf een verspreider van het virus zou kunnen zijn. We moeten hier met z’n allen zo snel mogelijk vanaf. Als we contacten beperken, dan zal het sneller gaan. Hopelijk hebben we dan binnen enkele weken dan versoepelingen.”

“De politie controleert vandaag al op de avondklok en lockdownfeestjes. Dat zal zo blijven”, verduidelijkt Verlinden. Als reactie op de Joodse bruiloft deze week, zei Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) dat “we geen groepen mogen stigmatiseren”. Minister Verlinden benadrukt dat “elk feestje even erg is”. “De regels gelden voor iedereen. Er zijn geen goede redenen om de regels te overtreden. De regels zijn genomen om de bevolking van risico’s te besparen.”

Versoepelingen buitenland

Veel mensen reageerden teleurgesteld na de persconferentie van het Overlegcomité. In het buitenland worden immers verschillende versoepelingen aangekondigd in het kader van de feestdagen. “Binnen mijn partij waren versoepelingen een belangrijke wens. Ik vond het ook belangrijk. Ik had het graag gezien. Niet zo lang geleden waren we kampioen in de slechte cijfers. We hebben op het nippertje een catastrofe kunnen vermijden. Iedereen zoekt een gebalanceerd evenwicht.”

“Het is de taak van de federale regering en het Overlegcomité om te kijken wat haalbaar is vanuit virologisch standpunt”, gaat ze verder. “We maken geen onderscheid tussen mensen en regio’s, maar kiezen wel voor de maatregelen die nodig zijn. Ik weet dat er in het buitenland meer dingen kunnen. We zullen nog moeten zien welke gevolgen dat heeft. In Canada heeft men Thanksgiving gevierd in november en zag men een toename van de cijfers.”

Situatie Brussel en Brugge

Veel mensen zakten gisteren af naar Brugge en Brussel om er het lichtspektakel te aanschouwen. “We vragen veel van mensen, maar die beelden werken niet echt bevorderlijk”, zegt Verlinden. “Het is in de eerste plaats aan de burgemeester om de orde te hand haven. Dat kan ik als federaal minister minder goed doen. We hebben wel permanent overleg. Het kan georganiseerd worden als het op een veilige manier kan. In Brugge duurt het 41 dagen. Mensen kunnen later gaan.” Intussen raakte bekend dat het lichtspektakel Wintergloed vanavond én volgend weekend niet doorgaat in Brugge. Dat is beslist door de stad na overleg met de organisatie en de politie.

Daarnaast benadrukt Verlinden dat er sporadische controles aan de grenzen zullen plaatsvinden. “De politie zal kijken of het Passenger Locator Form is ingevuld. De eerste golf is mede ontstaan door de terugkomers van vakantie. We gaan de grenzen niet sluiten, wel inzetten op controles”, luidt het.

Politiegeweld

Tot slot uit de minister haar ongenoegen over het geweld tegen de politie, ambulanciers en brandweerlui. “Dit is onaanvaardbaar. Ik zal het initiatief nemen om de wet aan te passen, waarbij ambulanciers en brandweerlui anoniem een klacht kunnen indienen. Dat is nu nog een hinderpaal, omdat men zich geviseerd kan voelen. Ik wil ook nog even zeggen dat het niet de bedoeling is om procedures te vertragen of complexer te maken. Ik zal er alles aan doen om nultolerantie in te voeren en geweld tegen te houden.”