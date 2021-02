Minister Verlinden toont begrip dat politie niet overal evenveel boetes uitdeelt: “Het is een inschatting van de lokale politie hoe men mensen precies verbaliseert”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft er begrip voor dat er niet overal evenveel boetes werden uitgedeeld. Op sommige plaatsen kwamen grote groepen mensen samen die zich niet aan de maatregelen hielden. “Niet het verstandigste om te doen”, zegt Verlinden in ‘De Ochtend' op Radio 1. Ze zit vandaag samen met de politie om te bekijken of er bijkomende instructies nodig zijn.

“We weten dat het lastig is om met alle maatregelen te leven”, zegt Verlinden. “Op een aantal plekken was het afgelopen weekend zeer druk. De meeste mensen hebben zich goed aan de regels gehouden, maar op een aantal andere plekken hebben we gezien dat er een collectieve ontlading was. Dat is niet het verstandigste om te doen. Het kan ervoor zorgen dat we met z’n allen nog langer de maatregelen moeten volgen, omdat er clusters van besmettingen kunnen ontstaan hierdoor.”

Volgens sommige stemmen is de handhaving van de politie nogal arbitrair; op de ene plek was de kans op een boete groter, dan op een andere plek. “De politie heeft mensen aangesproken die de coronamaatregelen niet hebben nageleefd. Het is een inschatting van de lokale politie hoe men mensen precies verbaliseert. Het belangrijkste is dat de veiligheidsmaatregelen zo goed mogelijk worden nageleefd. Ik ga samen met de politie kijken of we bepaalde instructies moeten verduidelijken. Als het mooie weer aanhoudt, en dat hoop ik zeker, dan moeten we goed voorbereid zijn.”

Verlinden benadrukt dat de regels en de boetes die mensen riskeren duidelijk zijn. De interpretatie van het ministeriële besluit is volgens de minister “niet zo heel moeilijk”. “Mensen weten waarom we de maatregelen hebben opgelegd. Af en toe gebeurt er een collectieve ontlading, maar ik denk dat ook deze mensen wel weten dat dat absoluut niet verstandig is. We kunnen dit niet toelaten, want heel veel andere mensen worden op die manier in gevaar gebracht.”

Versoepelingen

Tot slot vindt Verlinden dat er voorzichtig moet omgesprongen worden met eventuele versoepelingen. “We zien dat de cijfers schommelen. We weten niet hoe de varianten zich precies zullen gedragen en moeten dus voorzichtig zijn. Ik ken niemand die niet droomt van versoepelingen. Als we kunnen denken aan versoepelingen, dan moeten we in de eerste plaats kijken naar zij die het lastig hebben. Ik denk aan jongeren en studenten die al lange tijd geconfronteerd worden met lange afstandsonderwijs.”

Over een mogelijke verlenging van de avondklok en het reisverbod wil Verlinden zich voorlopig niet uitspreken. “Dat zullen we bespreken op het Overlegcomité aanstaande vrijdag. Sommige mensen zeggen dat de avondklok niet vervelend is, omdat er toch weinig activiteiten kunnen plaatsvinden. Het helpt inzake handhaving. Voor het inreisverbod weten we dat het uitzonderlijk is. Normaal is er vrij verkeer van personen in Europa. Het is niet zomaar iets dat we onbedachtzaam voor lange tijd kunnen handhaven.”

