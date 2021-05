Minister Verlinden: “Regels over plexiglas op terrassen dinsdag op agenda Overlegcomité”

INTERVIEW. Premier De Croo maakt de tussenba­lans op: “De verantwoor­de­lijk­heid kruipt onder mijn vel”

9:03 “We zijn over de top van de col”, voelt premier Alexander De Croo. Optimisme is een morele plicht voor de liberalen, maar er gloort hoop aan de horizon. De vaccinatiecampagne heeft wind in de zeilen. En vandaag heropenen de terrassen, zo herwinnen we ook weer wat meer vrijheid. Tijd voor een terug- en vooruitblik. “Neen, niet elke maatregel voelde voor iedereen 100% eerlijk aan. Maar we moesten de circulatie van het virus verminderen.”