Minister Verlinden reageert op rellen: “Ik weiger me hierbij neer te leggen, wij geven onze straten en pleinen niet aan een bende onverlaten”

INTERVIEW. Hoe voorkom je rellen zoals gisteren in Brussel? “Strooi niet naïef geld in het rond”

“Je hebt mensen die veel blabla verkondigen en je hebt mensen die dingen doen. Die eerste groep is groot, in die tweede sta ik bijna alleen.” Hassan Al Hilou (23), Brussels ondernemer met Iraakse roots, is kwaad. “Ik heb er geen probleem mee dat er veel aandacht is voor de rellen in Brussel na de WK-match tussen Marokko en België. Maar we moeten ook nadenken over oplossingen, en ernaar handelen.” Zelf heeft Al Hilou alvast een idee hoe deze rellen bij een volgende wedstrijd kunnen worden vermeden.

20:39