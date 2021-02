Minister Verlinden pleit voor staatshervorming naar '2+2-model’

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gaf woensdag een gastcollege voor het vak politicologie van UGent-professor Carl Devos. Ze had het onder meer over de recente discussies over de nog ontbrekende pandemiewet, maar ook over de zoveelste staatshervorming. Verlinden bereidt de krijtlijnen van die hervorming voor tegen 2024, samen met collega-minister David Clarinval (MR).

“Ik vergelijk het met een huis, waarvan je twijfelt of je het moet oplappen, of gewoon afbreken. Voor mij is er maar één antwoord: we moeten bouwen”, zei de minister. Verlinden wil daarbij op zoek naar consensus, “zonder taboes”. “De oplossingen zullen moeten komen van ongebaande wegen.”

Concreet denkt Verlinden aan een ‘2+2-model’. Daarin zou België bestaan uit een federale staat, die op zijn beurt bestaat uit de Vlaamse en de Waalse deelstaat, en dan nog twee deelgebieden, Brussel en Ostbelgien. Dat model zou het huidige complexe model met een federale staat, drie gewesten en drie gemeenschappen vervangen.

“Ik stel vast dat daar aan beide kanten van de taalgrens enthousiasme over is. Het kan vereenvoudigend werken en creëert duidelijkheid”, zei Verlinden. De minister benadrukte wel dat Vlaanderen in elk geval bevoegdheden moet kunnen blijven uitoefenen in Brussel. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwijs, cultuur en andere persoonsgebonden materie.

Quote Ik ben ervan overtuigd dat België nog toegevoeg­de waarde heeft. Maar dat betekent niet dat we de deelstaten niet de juiste hefbomen kunnen geven om goed beleid te voeren

Of bevoegdheden moeten schuiven in de richting van het federale niveau dan wel de deelstaten, liet Verlinden in het midden. “Ik ben ervan overtuigd dat België nog toegevoegde waarde heeft. Maar dat betekent niet dat we de deelstaten niet de juiste hefbomen kunnen geven om goed beleid te voeren. Ik zou het debat oneer aandoen door daar nu al te concrete antwoorden op te geven, maar we zullen moeten nadenken zonder taboes: met de recepten die we tot nog toe geprobeerd hebben, hebben we geen schoonheidsprijs gewonnen.”

Verlinden hoopt dat de hele oefening rond kan zijn tegen de 200ste verjaardag van België, rond 2030 dus. “Sommigen noemen dat misschien naïef, maar ik verkies dat boven cynisme. Je moet durven zeggen dat dat de ambitie is.”