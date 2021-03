Minister Verlinden over drugsonderzoek: “Ongezien in geschiedenis van Belgische recherche. Zelfs de Amerikanen pikken dit op”

Het onderzoek naar de encryptiesoftware van SKY ECC heeft speurders “een inkijk gegeven in de hallucinante wereld van de parallelle criminele economie”. Dat zeggen Yve Driesen, gerechtelijk directeur van de federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen, en Franky De Keyzer, procureur des Konings van Antwerpen. De bevoegde ministers reageren trots. “Onze politiediensten en het parket hebben fantastisch werk geleverd”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) aan VTM Nieuws. “Dit is werkelijk ongezien in de geschiedenis van de Belgische recherche. Zelfs de Amerikanen pikken dit op.”

Na meer dan 2 jaar intensief onderzoek vonden dinsdag een 200-tal huiszoekingen plaats in een groot dossier van georganiseerde criminaliteit en zware geweldscriminaliteit. Bij die huiszoekingen zijn in totaal 48 personen opgepakt en is meer dan 1,2 miljoen euro in beslag genomen. De speurders onderschepten in de loop van het onderzoek ook ongeveer 1 miljard versleutelde berichten van de encryptiesoftware SKY ECC, waarvan al bijna de helft werd ontcijferd. Ook werd meer dan 17 ton cocaïne onderschept.

“We hebben een inzicht gekregen in de wijze waarop criminelen te werk gaan als ze hun maatschappij-ondergravende activiteiten met elkaar bespreken”, zegt procureur Franky De Keyzer over de zaak. "We zijn erin geslaagd een bres te slaan in de muren van de georganiseerde misdaad in het ganse land. Vanaf vandaag trekken we die bres in, maar de strijd is nog lang niet gestreden.”

Haven van Antwerpen

“Dit onderzoek toont nog maar eens aan op welke wijze criminelen de haven van Antwerpen als een parasiet misbruiken”, zegt De Keyzer. “De legale economie en de daarbij behorende logistieke infrastructuur worden gekaapt en misbruikt. Dat kunnen we niet laten gebeuren, want de haven van Antwerpen is de levensader van de Belgische economie. Daarom is er nood aan een specifiek veiligheidsplan dat afgestemd is op de specificiteit van de haven en de daar aanwezige uitdagingen en noden."

Anders

Door het onderzoek naar de cryptofoons van SKY ECC worden criminele organisaties voortaan gedwongen om hun communicatie anders te organiseren, voegt gerechtelijk directeur Yve Driesen toe.

"Bovendien kregen we een inkijk in de hallucinante wereld van de parallelle criminele economie. In de Antwerpse scène zien we toptargets die gelijktijdig meerdere cocaïnetransporten aansturen, goed voor tonnen cocaïne, wekelijkse money drops voor miljoenen euro's, opdrachten tot fysieke vergelding, corruptie in alle geledingen van de maatschappij. Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van het recherchewerk.”

Fier

Vincent Van Quickenborne (Open Vld), vice-eersteminister en minister van Justitie reageert tevreden. “De voorbije jaren stellen we meer en meer vast dat de drugscriminaliteit oprukt in ons land. Dit bijzonder uitgebreid onderzoek is van groot belang in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Justitie en de Federale Gerechtelijke Politie hebben de voorbije maanden sterk geïnvesteerd in middelen om deze doorbraak te forceren. Deze gerechtelijke actie is daarvan het eerste resultaat. Justitie zal deze criminelen opsporen, vervolgen, straffen en hun vermogens afnemen.”

“We kunnen niet aanvaarden dat drugscriminelen de basis van onze samenleving - onze veiligheid - dreigen te ondermijnen”, klinkt het bij Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken. “Vandaag hebben we de georganiseerde criminaliteit in ons land, en ver daarbuiten, een belangrijke slag toegediend. Hier mogen we fier op zijn. Onze politiediensten en het federaal parket hebben fantastisch werk geleverd.”

