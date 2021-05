Minister Verlinden ontkracht ‘license to kill’ voor Jürgen Conings: “Dat is iets uit de films”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) ontkracht bij VTM Nieuws dat er sprake is van een ‘license to kill’ voor de gezochte militair Jürgen Conings. “Het is een concept uit de films. Natuurlijk zal de politie gepast optreden en kan er eventueel sprake zijn van zelfverdediging wanneer er een gevaarlijke situatie zou ontstaan, maar het kwalificeren als een ‘license to kill’ is niet juist”, luidt het.

“Deze man is gevaarlijk. Hij heeft slechte intenties geuit en een aantal dreigingen. We moeten voorzichtig blijven. Alle onderzoeken worden doorgezet, hoewel ze de laatste uren en dagen wat minder zichtbaar zijn. We doen er alles aan om die man zo snel mogelijk te vinden”, verzekert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden bij VTM Nieuws.

Waar Conings zich bevindt, is momenteel een vraagteken. Het parket zoekt momenteel in verschillende richtingen naar Conings. “Na het doorzoeken van het Nationaal Park Hoge Kempen is gebleken dat hij daar niet is. We moeten het actieterrein verleggen, vandaar de huiszoekingen. De info die daarbij wordt ingewonnen zal verder onderzocht worden. We moeten het geheim van het onderzoek zo goed mogelijk bewaren. Ook met het oog op de veiligheid van iedereen. Heel veel mensen werken hard om zo veel mogelijk sporen te vinden.”

“We hebben geen aanwijzingen waar hij zich bevindt”, luidt het. Verlinden zegt dat het onduidelijk is of Conings nog in leven is. “We hebben kennis genomen over zijn intenties. Alles wordt onderzocht. Er is geen reden tot paniek, maar we moeten er alles aan doen om hem terug te vinden.”

Geen license to kill

Het lijkt erop alsof Conings alles goed heeft voorbereid, zo blijkt uit zijn afscheidsbrieven. “Ik weet niet of het verstandig is om verder in te gaan op die afscheidsbrieven. Het is een persoonlijke aangelegenheid. We moeten geen verkeerde signalen geven”, aldus Verlinden. “Met deze gevoelige aangelegenheid moeten we voorzichtig omgaan.” De beveiliging van andere virologen en politici wordt voortdurend verder geanalyseerd. “Ik kan er niet veel over zeggen. Er wordt alleszins niets aan het toeval overgelaten. De mensen worden zo goed mogelijk beveiligd.”

Hier en daar wordt gezegd dat de politie een ‘license to kill’ zou hebben. Dit betekent dat als het tot een confrontatie zou komen, ze de opdracht hebben om Conings neer te schieten. “Ik wil dit ontkrachten”, aldus Verlinden. “We kennen dat niet binnen de procedures in België. Het is een concept uit de films. Natuurlijk zal de politie gepast optreden en kan er eventueel sprake zijn van zelfverdediging wanneer er een gevaarlijke situatie zou ontstaan, maar het kwalificeren als een ‘license to kill’ is niet juist.”

Steunbetuigingen

Conings heeft nog geen geweld gebruikt, maar wordt beschuldigd van poging tot moord in een terreurcontext. “In de eerste plaats is hij zeer gevaarlijk en heeft hij veel wapens ontvreemd uit het depot van defensie”, verklaart Verlinden. “Dat is niet de bedoeling en is problematisch. Hij heeft ook intenties geuit om de wapens in te zetten ten aanzien van een aantal doelwitten. Ook daar zit een poging of een intentie achter. Uiteraard zal het onderzoek verder moeten uitwijzen waar de kwalificatie toe zal leiden. Men onderzoekt ook de gevonden wagen. Ik denk dat het belangrijk is om geen voorbarige conclusies te trekken.”

Conings kan op heel wat sympathie rekenen. Hij heeft al meer dan 35.000 steunbetuigingen gekregen op sociale media. “Ik vind dat volstrekt verrassend dat zo veel mensen iemand steunen die wapengevaarlijk is en zegt dat hij geweld zal gebruiken. Het is te eenvoudig om al die mensen af te doen als mensen die de zaak niet goed begrepen hebben. We moeten ook nagaan waarom er zoveel mensen gefrustreerd zijn en waarom er sympathieën zijn. Ik wil er geen politiek spel van maken. Het is geen filmheld of Robin Hood.”

“We kennen de vrijheid van meningsuiting, die moeten we goed bewaken”, zegt Verlinden nog. “Maar er zijn grenzen aan die vandaag ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Hoe dat precies gebeurt, staat op de agenda van de regering van deze legislatuur. Die steunbetuigingen kunnen leiden tot onaanvaardbaar gedrag. Dat is niet de maatschappij waarin ik wil wonen.”

