Minister Verlinden lanceert Staten-Generaal van de Politie

Menen Melder bloedbad VTI plukte wapenfoto gewoon van internet: politie bevestigt wat leerlingen ontdekken

13:47 De voorlopig nog onbekende melder die midden vorige week dreigde om een bloedbad te veroorzaken in het VTI Sint-Lucas in Menen, gebruikte een internetfoto van een Uzi-vuurwapen in het filmpje dat hij online zette. Dat ontdekten leerlingen van de school. Ook de politie is op de hoogte. “Daardoor wisten we al snel dat het om een flauwe plezante ging”, zeggen de leerlingen, die zich geen zorgen maken en dinsdag gewoon weer naar school kwamen.