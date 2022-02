Minister Verlinden lanceert leercommissie om lessen te trekken uit overstromingen

Antwerps parket onderzoekt cyberaan­val op havenbe­drij­ven

Na de cyberaanval eerder deze week die de Gentse havengroep Sea-Invest viseerde, met gevolgen voor het laden en lossen in de havens van onder meer Gent en Antwerpen, is het Antwerpse parket een onderzoek gestart. Het parket wil nauwelijks commentaar kwijt, maar bevestigt dat alles momenteel in kaart wordt gebracht en de Computer Crime Unit van de federale gerechtelijke politie (FGP) bij de zaak is betrokken.

12:25