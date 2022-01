Minister Verlinden in gesprek met 6 van de 1.900 nieuwe rekruten dit jaar: “Zorg toch voor meer middelen. Op school krijgen we nog geen broek”

Twee op de drie horecaza­ken sluiten op oudejaars­avond, takeaway blijft populair

Net als in het verleden zal maar een derde van de restaurants de deuren openen om gasten te ontvangen op de laatste dag van het jaar. Vierendertig procent is volgens een ledenbevraging van Horeca Vlaanderen geopend, een beperkte terugval in vergelijking met 2019 toen dat 36 procent was.

31 december