Minister Verlinden: “Hogere basisdotatie politie zal niet volstaan om inflatiekosten te dekken”

Top openbaar ministerie vlijm­scherp voor minister Annelies Verlinden (CD&V): "Veiligheid is niet gratis”

De top van het openbaar ministerie heeft zich dinsdag, in de commissie Justitie en de commissie Binnenlandse Zaken, vlijmscherp getoond voor minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “Het is niet normaal dat de top van de magistratuur zo op de bedelstaf moet gaan”, zei Brussels procureur-generaal Johan Delmulle. Uit de mond van Ignacio de la Serna, voorzitter van het College van Procureurs-generaal, klonk het dan weer dat het onmogelijk was gebleken de minister te ontmoeten.

17 mei