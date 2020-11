Minister Verlinden benadrukt streven naar nultolerantie voor geweld tegen politie: “Dit is onaanvaardbaar”

Het incident waarbij zaterdag drie agenten gewond raakten bij een coronacontrole in Elsene, roept veel verontwaardiging op. Zo pleiten verschillende politici voor een strengere aanpak voor geweld tegen de politie. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) noemt het incident “onaanvaardbaar” en verwijst naar de beleidsverklaring Binnenlandse Zaken waarin “staat dat we streven naar een nultolerantie voor geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners”.

In de Brusselse gemeente Elsene zijn zaterdagnamiddag drie agenten van de Brusselse lokale politie gewond geraakt bij een coronacontrole. De agenten probeerden een man op te pakken voor een identiteitscontrole, maar werden aangevallen door omstaanders. Bij het incident werden uiteindelijk drie personen opgepakt.

Voor minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is gebrek aan respect voor mensen die zich dagelijks inzetten voor onze veiligheid uit den boze. “Ik wens de politiemensen die gisteren gewond zijn geraakt bij een coronacontrole in Elsene een spoedig herstel toe”, reageert ze op de feiten.

De minister verwijst naar de beleidsverklaring Binnenlandse Zaken waarin “staat dat we streven naar een nultolerantie voor geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners”. “Ik engageer mij daar ook 100 procent voor.”

Quote Het is schrijnend om vast te stellen dat er nog steeds mensen zijn die geen respect hebben voor onze politiemen­sen Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V)

Dankzij de inzet van bodycams zal in de toekomst meer bewijs verzameld worden bij feiten van geweld tegen politie. Daarnaast zullen meer politiemensen uitgerust worden met een taser. En er wordt ingezet op een nauwe samenwerking met de lokale gemeenschappen, zodat ook zij strenger zullen optreden tegen dit soort geweld. “Ik sta in nauw contact met de verantwoordelijken van de politie om hun verdere noden en verwachtingen te horen. We gaan deze strijd samen aan”, vervolgt Annelies Verlinden.

De gebeurtenissen in Elsene illustreren voor haar dat er nog steeds mensen zijn die de coronamaatregelen niet opvolgen. “Gelukkig zijn onze politiemensen aanwezig op het terrein om toezicht te houden en, indien nodig, te verbaliseren”.

“Onze ordediensten staan ook tijdens deze coronacrisis in de eerste lijn en zijn dus uiterst vatbaar voor besmetting. Zij verdienen alle steun voor hun harde werk. Het is daarom schrijnend om vast te stellen dat er nog steeds mensen zijn die geen respect hebben voor onze politiemensen”, besluit de minister van Binnenlandse Zaken.

Volledig scherm Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) © Photo News

“Te weinig middelen”

Het Vlaams Belang beschuldigt de federale regering er dan weer van “te weinig middelen aan politie en justitie te geven om anti-politiegeweld echt aan te pakken.” “Nultolerantie moet exact dat betekenen. Handen af van onze agenten”, aldus de partij.

“De paarsgroene regering van premier Alexander De Croo (Open Vld) en Verlinden laat Brussel volledig in de steek”, reageren senator Bob De Brabandere, voorzitter van Vlaams Belang Brussel en Brussels parlementslid Dominiek Lootens-Stael. “De politie in Brussel staat onder fikse druk, maar geen enkele van de federale beloftes rond zerotolerantie en beter materiaal wordt ingevuld. De woorden van Verlinden - amper twee dagen oud - zijn hol en vals.”

De partij pleit voor beter materiaal voor de politie, en meer instrumenten en dwingende richtlijnen voor Justitie. Ze verwijst naar de oplossingen ze eerder voorstelde: aangepast materiaal voor gevaarlijke buurten, bodycams, stroomstootwapens en systematische vervolging door het parket.

Quote Dat iemand daarbij weigert om zijn identi­teits­kaart te tonen is al erg en onbegrijpe­lijk op zich, maar dat anderen die persoon dan komen verdedigen en de agenten fysiek aanvallen, dat is totaal onaanvaard­baar.

“Hallucinant”

Ook Brussels parlementslid voor CD&V Bianca Debaets vindt het “hallucinant dat sommigen nog steeds geen respect opbrengen voor onze ordediensten”. Ze is geschokt door de beelden. “Het is altijd afwachten tot we de volledige context kennen, maar het lijkt er sterk op dat de agenten gewoon hun werk uitvoerden in het kader van de controle op de coronamaatregelen. Dat iemand daarbij weigert om zijn identiteitskaart te tonen is al erg en onbegrijpelijk op zich, maar dat anderen die persoon dan komen verdedigen en de agenten fysiek aanvallen, dat is totaal onaanvaardbaar.”

De Brusselse Regering moet voor Debaets sterk inzetten op het aanpakken van deze problematiek en zo snel mogelijk oplossingen zoeken, samen met Brussel Preventie & Veiligheid, de politiezones, de gemeenten en alle andere betrokken actoren. “We kunnen niet langer toestaan dat er een struisvogelpolitiek gevoerd wordt, zoals al veel te lang het geval is in Brussel”, besluit ze.

Nultolerantie

Brussels parlementslid voor N-VA Mathias Vanden Borre riep de Brusselse regering eerder op de dag op om van geweld tegen hulpverleners een prioriteit te maken in het Brussels veiligheidsbeleid. “Genoeg is genoeg”, vindt hij.

Quote In de coronacri­sis waar burgerzin extra noodzake­lijk is, toont dit dat er iets fundamen­teels misloopt in onze hoofdstad

"Een zoveelste regelrechte aanval op de politie in de straten van Brussel. Eerlijk, deze beelden jagen veel mensen de stuipen op het lijf. Niet alleen de tientallen recente voorbeelden van onaanvaardbaar groepsgeweld tegen politie, brandweer, ambulanciers zijn hallucinant. Maar bovendien in coronacrisis waar burgerzin extra noodzakelijk is, toont dit dat er iets fundamenteels misloopt in onze hoofdstad", reageert Vanden Borre.

"Het is hoog tijd voor nultolerantie, snelrecht en effectieve strenge straffen voor overtreders. Minister-president Rudi Vervoort moet dringend wakker schieten en zijn bevoegdheden gebruiken. Geweld tegen hulpverleners moet een prioriteit zijn in het Brussels veiligheidsbeleid", aldus nog het N-VA-parlementslid.