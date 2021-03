Minister Verlinden beantwoordt al uw vragen over de paaspauze: “Nu besmettingen de kop indrukken om eind april te kunnen versoepelen”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) was vanavond studiogast bij VTM NIEUWS. Ze kwam er vragen beantwoorden over de nieuwe regels van de paaspauze: de regels voor de winkels, de controles op de kleinere buitenbubbel, controles in de paasvakantie en meer.

Wat is het nut om op afspraak te werken als je buiten mag aanschuiven?

Verlinden: We willen vermijden dat er te veel mensen op dezelfde plekken en in drukke winkelstraten zijn, omdat daar besmettingen kunnen ontstaan. We vragen aan iedereen om op voorhand een afspraak te maken, maar het is niet uitgesloten dat dat ook nog last minute aan de deur gebeurt. Als er op dat moment al niet te veel mensen binnen zijn - er is maar één persoon per 10 vierkante meter toegelaten - zal u nog een tijdslot kunnen vastleggen. We hopen dat dit voor de winkeliers kan verlopen met zo weinig mogelijk administratieve belasting.

Is dit eigenlijk niet gewoon een systeem om winkelen af te raden?

Verlinden: We willen uiteraard niet de winkeliers de mogelijkheid ontnemen om hun producten nog te verkopen en ook niet aan mensen verbieden om nog te gaan winkelen, maar we willen wel heel veel mensen op dezelfde plek vermijden. Dat willen we de volgende vier weken echt de kop indrukken zodat we dan eind april toch de meest strenge maatregelen kunnen laten varen.

Was het aantal besmettingen in die niet-essentiële winkels dan zo groot?

Verlinden: De cijfers daarvoor moeten nog worden bekeken, maar we weten dat heel veel mensen zich tegelijkertijd verplaatsen om te gaan winkelen, waardoor het in de winkelstraten moeilijk wordt om afstand te houden, zeker ook op het openbaar vervoer.

Komen er controles op het afsprakensysteem?

Verlinden: Zeker. Maar de winkeliers hebben al getoond dat ze hier ongelooflijk goed mee kunnen omgaan. In eerste instantie zal de inspectie van Economische Zaken controleren, maar als het nodig is, zal ook de politie mee toekijken, zoals die dat vandaag ook al doet op andere drukke plekken.

Mag je ook in essentiële winkels met twee winkelen, zoals in supermarkten?

Verlinden: Nee, dat onderscheid is gemaakt omdat voor een aantal niet-dagelijkse aankopen, zoals een keuken, het toch wenselijk is dat mensen met iemand van hun huishouden die aankoop zouden kunnen doen. Die aankopen zijn niet evident om alleen te doen.

Moeten er weer rekken worden afgeplakt in supermarkten of tuincentra?

Verlinden: Nee, dat onderscheid hebben we nu niet meer gemaakt, omdat niet-essentiële producten wel nog te koop zijn, weliswaar op afspraak of met een levering.

Mogen de markten nog doorgaan?

Verlinden: Ja, dat markten vinden plaats in open lucht en mogen doorgaan. Er zijn ook heel duidelijke protocollen voor: men laat niet meer mensen toen op die markten dan de ruimte aankan en er wordt afstand gehouden. Ook kraampjes die geen voedingswaren verkopen maar, bijvoorbeeld, kledij zijn toegestaan, omdat ook de niet-essentiële winkels nog open zijn op afspraak. Onmiddellijk consumeren op de markt mag nog altijd niet.

Alleen maar halve maatregelen?

Verlinden: Ik denk toch dat dit strenge maatregelen zijn. We hebben in een heel aantal sectoren aan mensen moeten zeggen dat bepaalde dingen en activiteiten niet meer kunnen. We hebben ook de buitengroepjes van tien naar vier teruggebracht. Maar we hebben geprobeerd om de schade te beperken, bijvoorbeeld aan winkeliers en handelaars die klaarstonden om hun lentecollectie aan te bieden. Dat wilden we niet helemaal stilleggen. We hebben naar een evenwicht gezocht.

